Пашинян о письменных предложениях Азербайджану

Ереван передал Баку письменные предложения по продолжению процесса делимитации границы. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Мы передали Азербайджану письменные предложения, касающиеся логики и конкретного направления продолжения процесса. Сейчас ждем их ответа», — отметил Пашинян.
По его словам, предложения касаются как подходов к делимитации, так и конкретных участков, где предлагается продолжить работы. Согласно предварительной договоренности, стороны планируют двигаться с севера на юг — от точки соприкосновения границ Армении, Азербайджана и Грузии в сторону иранской границы. Армянская сторона указала, на каком участке можно начать следующий этап.