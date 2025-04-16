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Баку во власти стихии: Огромные убытки
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Баку во власти стихии: Огромные убытки

Пашинян о письменных предложениях Азербайджану

12:25 1967

Ереван передал Баку письменные предложения по продолжению процесса делимитации границы. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы передали Азербайджану письменные предложения, касающиеся логики и конкретного направления продолжения процесса. Сейчас ждем их ответа», — отметил Пашинян.

По его словам, предложения касаются как подходов к делимитации, так и конкретных участков, где предлагается продолжить работы. Согласно предварительной договоренности, стороны планируют двигаться с севера на юг — от точки соприкосновения границ Армении, Азербайджана и Грузии в сторону иранской границы. Армянская сторона указала, на каком участке можно начать следующий этап.

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