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Баку во власти стихии: Огромные убытки
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Баку во власти стихии: Огромные убытки

Рубио и Уиткофф летят во Францию на переговоры по Украине

12:30 832

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в ближайшее время посетят Париж для обсуждения с французскими властями путей прекращения войны в Украине, сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, Рубио проведет встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, а Уиткофф — с президентом Эммануэлем Макроном. Кроме того, в повестке переговоров значатся вопросы, связанные с Ираном и тарифами на импорт в США, отметил правительственный источник издания.

Politico напоминает, что Макрон активно продвигает европейскую инициативу по предоставлению Украине гарантий безопасности после окончания боевых действий, включая возможное размещение войск для контроля за соблюдением мирного соглашения.

Ранее Уиткофф неоднократно посещал Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным, а Рубио возглавлял американскую делегацию на встречах с российской стороной в Эр-Рияде.

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