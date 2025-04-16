За коррупцию: экс-президента с женой приговорили к 15 годам

Суд в столице Перу Лиме признал бывшего президента страны Ольянту Умалу виновным в отмывании денег при финансировании своих избирательных кампаний. Он получил 15 лет заключения. Такой же срок получила и его жена Надин Эредиа, передает BBC.

Согласно материалам следствия, в 2006 году во время избирательной кампании Умала получал незаконные взносы на сумму около 1,5 миллиона солей от экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. А во время президентской кампании 2011 года – около 3 миллионов долларов от бразильской строительной компании Odebrecht.

Его жену Надин Эредию, которая вместе с Умалой основала Националистическую партию, также признали виновной в том же преступлении и приговорили к 15 годам тюремного заключения за руководство этими избирательными кампаниями. Ее брата, Илана Эредию, приговорили к 12 годам заключения.

Умала присутствовал на оглашении приговора лично, а его жена присоединилась к заседанию онлайн.

«Бывший военный офицер стал известным в 2000 году после попытки вооруженного восстания против тогдашнего президента Альберто Фухимори. В 2006 году Умала впервые баллотировался на пост президента, заручившись поддержкой лидера Венесуэлы Уго Чавеса, от которого, по словам прокуроров, получал финансирование», - напоминает BBC.