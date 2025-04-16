Иран опять заупрямился

По словам министра, вопрос обогащения урана Ираном является «реальным», и Иран готов работать над укреплением доверия к своей ядерной программе, несмотря на существующие опасения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика готова обсудить условия будущего соглашения с США, если Вашингтон «проявит конструктивную позицию и откажется от требований полной ликвидации иранской ядерной программы».

«Мы можем начать переговоры о возможной сделке, если американцы займут конструктивную позицию. Вопрос обогащения Ираном урана — реальный, и мы готовы работать над укреплением доверия, несмотря на некоторые опасения. Но сам принцип обогащения не подлежит обсуждению», — отметил Аракчи на встрече с журналистами.

По его словам, американская сторона продолжает делать противоречивые заявления относительно своих требований к Ирану, но «за столом переговоров все позиции проясняются». Тегеран не будет поддаваться никакому давлению в ходе этих консультаций в Омане, добавил глава МИД Ирана.

В рамках своей поездки в Россию Аббас Аракчи также планирует передать президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Моя цель — передать письменное послание верховного лидера президенту России во время встречи с ним», — сообщил Аракчи.