Президент Грузии хочет, чтобы Азербайджан и Армения побыстрее помирились

Грузия приветствует согласование Азербайджаном и Арменией текста мирного соглашения. Об этом сказал президент Грузии Михаил Кавелашвили в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Грузинский президент выразил надежду на то, что мирное соглашение будет подписано в ближайшее время. «Верим, что в ближайшее время будет подписан мирный договор. Еще раз заявляю о готовности Грузии внести свой вклад в мирный процесс», - добавил Кавелашвили.

*** 13:17 Грузия и Азербайджан решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, сказал президент Грузии Михаил Кавелашвили в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кавелашвили отметил, что Грузия всегда была активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.