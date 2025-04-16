Президент Грузии хочет, чтобы Азербайджан и Армения побыстрее помирились

Грузия приветствует согласование Азербайджаном и Арменией текста мирного соглашения. Об этом сказал президент Грузии Михаил Кавелашвили в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Грузинский президент выразил надежду на то, что мирное соглашение будет подписано в ближайшее время.
«Верим, что в ближайшее время будет подписан мирный договор. Еще раз заявляю о готовности Грузии внести свой вклад в мирный процесс», - добавил Кавелашвили.
*** 13:17
Грузия и Азербайджан решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, сказал президент Грузии Михаил Кавелашвили в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Кавелашвили отметил, что Грузия всегда была активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
По его словам, в последнее время Азербайджан и Грузия «неоднократно становились объектом двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела иностранных сил».
«Несмотря на многочисленные усилия, мы решительно устраняем эти угрозы и обеспечиваем безопасность и стабильность региона. Невозможно, чтобы какая-либо третья страна или организация лучше нас знала, что лучше для наших народов. Я рад, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере защиты общих интересов интенсифицировалось», - добавил Кавелашвили.
Президент Грузии также заявил, что многовековая дружба между двумя странами и «общая продуманная политика» позволили Баку и Тбилиси «правильно определить роль Южного Кавказа».
«Уверен, что наше общее будущее – это успешный, экономически сильный и процветающий регион Южного Кавказа, где наши народы смогут жить вместе, со своими обычаями и традициями, а не с так называемыми либеральными ценностями», - отметил президент Грузии.