Глава ЕК: Запада в его прежнем виде больше не существует

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад в его прежней форме прекратил свое существование.

Так она ответила 15 апреля на вопрос газеты Die Zeit, стал ли теперь Евросоюз новым лидером западного мира.

«Запада в том виде, в котором мы его знали, больше не существует. Мир превратился в глобус, в том числе и в геополитическом плане, и сегодня наши сети дружбы охватывают весь земной шар, как вы можете видеть на примере дебатов о пошлинах», - сказала она.

В контексте вопроса издания о возможном окончательном расхождении Брюсселя и Вашингтона фон дер Ляйен выразила уверенность в сохранении двусторонней дружбы и назвала себя «большим другом США и убежденным атлантистом», при этом указав и на важность развития отношений с другими партнерами.