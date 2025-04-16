Власти Франции о нападениях на тюрьмы

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен назвал попытками дестабилизации и запугивания нападения на тюрьмы, произошедшие за последние двое суток в разных частях страны.

Дарманен заявил, что лица, стоящие за атаками на тюрьмы и поджогами автомобилей сотрудников, — «явно люди, которые пытаются дестабилизировать государство путем запугивания».

«Они делают это потому, что мы принимаем меры против той расслабленной атмосферы, которая до сих пор царила в наших тюрьмах и привела страну к серьезным проблемам — наркосетям, идущим из камер. Оттуда заказывают убийства, отмывают деньги, угрожают полицейским, магистратам, пенитенциарным сотрудникам — и сбегают», — прокомментировал министр.

«С этим нужно бороться строго, спокойно и решительно», — добавил он.

Напомним, 15 апреля стало известно о серии нападений на французские тюрьмы и поджогах автомобилей сотрудников в нескольких городах. В ночь с 15 на 16 апреля были зафиксированы новые инциденты.