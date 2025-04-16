МЧС вновь обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в очередной раз обратилось к населению в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.

В ведомстве напомнили, что со вчерашнего дня на территории страны наблюдаются неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся сильными дождями и ветром.

«МЧС в координации с соответствующими государственными структурами оперативно принимает меры по устранению последствий, предпринимаются необходимые шаги для обеспечения безопасности населения. Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к населению с просьбой строго соблюдать правила безопасности и предупреждения соответствующих органов в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые, как прогнозируется, продлятся до 17 апреля», - говорится в сообщении.