Американцы уходят. Под аплодисменты Эрдогана и слезы Нетаньяху

Когда в начале этого месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сидел рядом с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, он не мог скрыть своего разочарования тем, что американский лидер говорил о Турции, Эрдогане и нарастающем соперничестве между Анкарой и Тель-Авивом в Сирии. Турецкий президент, по словам его американского коллеги, «крутой парень, очень умный, и он сделал то, что никто не смог сделать за две тысячи лет», помогая бывшим сирийским повстанцам свергнуть режим Асада 8 декабря прошлого года. И вообще, у Трампа с Эрдоганом «прекрасные отношения». А в отношении турецко-израильских противоречий им было сказано буквально следующее, цитирую: «Если у вас есть проблемы с Турцией, я действительно думаю, что вы сможете их решить. Вы знаете, у меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и с их лидером, и я думаю, что мы сможем это решить. Так что, я надеюсь, это не будет проблемой. Я не думаю, что это будет проблемой».

В конце марта нынешнего года стало окончательно ясно то, что было очевидно уже с начала нынешнего года: Израиль - а точнее, кабинет Нетаньяху - опасается расширения турецкого влияния в Сирии и появления там военных баз Анкары. Новое правительство Сирии воспринималось им даже хуже, чем Асад, хуже, чем российские и иранские базы на сирийской территории. И он делал все, чтобы турки не зашли в Сирию, беспощадно бомбя те объекты, которые могли бы занять турецкие войска. Под шумок проводя ползучую оккупацию Голанских высот и прилегающих к ней сирийских территорий. И делая при этом различные воинственные заявления о «красных линиях для Анкары», если она все же пойдет на размещение военных баз, вроде этого: «Наши удары по Сирии — это сигнал Турции, чтобы она не создавала там военную базу и не вмешивалась в нашу деятельность». Мало кто понимал, зачем израильтянам нужна эта эскалация и открытие еще одного фронта к уже имеющимся. Но были ясны две вещи: первая – это столкновение двух подходов к будущему многострадальной Сирии. Турецкого, в котором Сирия виделась единой и восстанавливающейся от ужасов гражданской войны. И израильского, в котором Сирия должна была бы стать конфедерацией, состоящей из территорий, разделенных по этноконфессиональному признаку и с самой широкой автономией от центральных властей для этих территорий.

И вторая вещь – все эти действия и планы в отношении Сирии, а также Турции Израиль реализует, основываясь на том, что поддержка США его действий будет безграничной. Но, по всей видимости, поддержка израильской политики на сирийском треке совсем не была столь уж безоговорочной, как это пытался представить Нетаньяху. Вашингтон дал израильтянам это понять, причем весьма недвусмысленно. А в доказательство серьезности своих намерений проинформировал, что двухтысячный контингент американской армии в ближайшее время покинет страну. Еще в начале февраля 2025 года телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что в Пентагоне составляют план на случай, если потребуется вывод всех американских военных из Сирии. Источники отмечали, что «президент США Дональд Трамп и близкие к нему официальные лица недавно выразили интерес в полном выводе сил США из Сирии». Трамп, кстати, хотел сделать это еще в первый свой срок, но тогда ближайшее окружение его от этого отговорило. Сейчас окружение поменялось – отговаривать больше некому, все только «за». И начались тектонические, не побоюсь этого слова, сдвиги. Появилась информация, что израильтяне в Эмиратах встретились с аш-Шараа – случай беспрецедентный, поскольку контактов такого уровня не было за всю (!) историю израильско-сирийского существования.