Тарифы Трампа могут подорвать доверие к США

«[США] по-прежнему очень сильны. Но да, большая часть этой неопределенности несколько подрывает это [положение дел]. Вы будете читать об этом без остановки, пока, будем надеяться, тарифы и торговые войны не улягутся и не исчезнут, чтобы люди снова смогли сказать: «Я могу полагаться на Америку», - отметил Даймон в интервью британской газете Financial Times.

Глава банка добавил, что введение Трампом пошлин «потрясло систему» экономики не только США, но и всего мира. В этой связи он призвал Штаты возобновить диалог с Китаем и активнее сотрудничать с союзниками - ЕС, Великобританией, Японией, Южной Кореей, Австралией и Филиппинами - для установления «сильных экономических отношений».

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10 % вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров и в этот период будет действовать «универсальный тариф» в размере 10%. Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% за, как утверждается, недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.