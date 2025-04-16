Мирзоян о том, как попытался чуть-чуть продвинуться с Байрамовым

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что переговоры с коллегами из Турции и Азербайджана в Анталье позволили сделать позиции сторон более понятными. Об этом он сказал в Ереване на совместной пресс-конференции с коллегой из Словении Таней Файон.

На полях дипломатического форума Мирзоян провел отдельные встречи с Хаканом Фиданом и Джейхуном Байрамовым. С последним, а также с главой МИД Грузии состоялось и панельное обсуждение.

Мирзоян отметил, что нельзя утверждать о достижении окончательных решений и договоренностей. Но нельзя отрицать и того, что регулярные контакты, обсуждения делают позиции сторон как минимум более понятными.

«На встрече с азербайджанским коллегой Байрамовым в Анталье попытались чуть продвинуться. Думаю, разговор нужно продолжить», - добавил армянский министр.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Два последних пункта, которые сторонам удалось согласовать, касались неразмещения сил третьих стран на общей границе и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях. Одновременно Азербайджан продолжает требовать от Армении изменить Конституцию и распустить МГ ОБСЕ в качестве условия подписания договора.