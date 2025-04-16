Массово закроются посольства США за рубежом

О планируемом сокращении зарубежных представительств и работающего там персонала американские СМИ сообщали еще в марте, но тогда речь шла лишь о закрытии порядка десятка консульств.

Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на внутренний документ ведомства.

По данным газеты, большинство дипмиссий, которые планируется закрыть, находятся в Европе и Африке. Речь идет о Мальте, Люксембурге, Лесото, Республике Конго, Центрально-Африканской Республике, Южном Судане, Эритрее, Гамбии, Мальдивской Республике и Гренаде. Во всех этих странах могут быть закрыты посольства. Также в документе предлагается либо полностью закрыть, либо значительно сократить посольство в Сомали и Центр дипломатической поддержки в Багдаде.

Большинство консульств, которые рекомендуется сократить, находятся в Европе: пять во Франции (Бордо, Лион, Марсель, Ренн, Страсбург), два в Германии (Дюссельдорф, Лейпциг), два в Боснии и Герцеговине (Мостар и Баня-Лука). По одному могут быть закрыты консульства в Греции, Италии, Португалии, Великобритании, Камеруне, Индонезии, Южно-Африканской Республике, Республике Корея.

Как отмечает издание, в случае реализации этих планов США уступят Китаю первое место по числу диппредставительств в Европе, Африке и Восточной Азии.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить выделяемые Госдепу бюджетные средства почти в 2 раза. Объем средств, выделяемых на международные организации, сократится в еще большей степени - почти на 90%. Финансирование миротворческих операций, ООН, НАТО и 20 других международных институтов прекратится, кроме отдельных организаций, таких как МАГАТЭ, ИКАО.