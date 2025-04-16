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Баку во власти стихии: Огромные убытки
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Баку во власти стихии: Огромные убытки

Северокорейцы меняют тактику в Украине

14:18 370

Войска КНДР могут быть привлечены к российскому наступлению на Харьковскую и Сумскую области.

Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, армия КНДР уже понесла потери — в боях против Украины погибло около 5 тысяч северокорейцев, еще около 6 тысяч находятся в Курской области и продолжают участие в боевых действиях.

Черняк отметил, что подразделения КНДР улучшили свою подготовку и тактику: если ранее они наступали большими группами и становились легкой целью для украинской артиллерии и БпЛА, то теперь действуют небольшими группами по одному–двум человекам.

Несмотря на языковой барьер, северокорейские военные выполняют приказы и участвуют в штурмах, не взаимодействуя напрямую с российскими солдатами, добавил представитель ГУР.

Ранее The Wall Street Journal называл северокорейцев одними из самых опасных противников на фронте. По данным аналитиков и украинских военных, они быстро адаптируются в боевых условиях. Экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон заявлял, что армия КНДР понесла до 50% потерь, после чего в Украину была направлена новая группа бойцов в ограниченном количестве.

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