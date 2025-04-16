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Баку во власти стихии: огромные убытки
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Баку во власти стихии: огромные убытки

Врача обвиняют в убийстве пациентов

15:15 1556

Прокуратура Берлина предъявила обвинение врачу, подозреваемому в убийстве 15 паллиативных пациентов, которым он, по версии следствия, вводил смертельные дозы различных препаратов. Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура также требует пожизненного запрета на профессиональную деятельность для 40-летнего врача, с августа 2024 года находящегося под арестом. Ранее он работал в нескольких федеральных землях Германии. Имя врача не разглашается в соответствии с немецкими законами о защите персональных данных. Как сообщили прокуроры, он не признал своей вины.

Изначально врача подозревали в причастности к четырем смертельным случаям в прошлом году. По данным следствия, чтобы скрыть следы преступлений, он поджигал квартиры погибших. Однако в ходе продолжающегося расследования были выявлены и другие подозрительные смерти, начиная с 2021 года.

Для работы по этому делу была создана специальная следственная группа, которая занимается изучением медицинской документации врача. Также планируются новые эксгумации.

По словам представителей прокуратуры, врач вводил своим паллиативным пациентам анестетик, а затем миорелаксант — при этом пациенты не были в терминальной стадии заболевания и не давали согласия на такие действия.

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