Трампа взбесила поддержка Украины Европой

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Команда президента США Дональда Трампа была раздражена тем, что Европа выразила поддержку Украине после февральской перепалки между Владимиром Зеленским и хозяином Белого дома.

«Им не понравился общий фон… Эта волна обожания», — отметил собеседник издания, комментируя реакцию Трампа и его окружения. Американского лидера особенно разозлил визит Зеленского к королю Великобритании Карлу III, а также интервью украинского президента, в котором он заявил, что мирное соглашение с Россией по-прежнему «очень, очень далеко».

По данным Politico, именно это интервью стало «триггером», после которого Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине — менее чем через сутки после публикации.

В ответ дипломаты в Париже, Лондоне и Берлине начали пытаться сгладить напряжение в отношениях между президентами Украины и США. Несмотря на усилия, диалог между ними остается крайне сложным.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с американским лидером возможную сделку по редкоземельным металлам. Однако соглашение сорвалось на фоне разногласий по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.