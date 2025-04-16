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Баку во власти стихии: огромные убытки
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Баку во власти стихии: огромные убытки

Трампа взбесила поддержка Украины Европой

15:15 1612

Команда президента США Дональда Трампа была раздражена тем, что Европа выразила поддержку Украине после февральской перепалки между Владимиром Зеленским и хозяином Белого дома.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Им не понравился общий фон… Эта волна обожания», — отметил собеседник издания, комментируя реакцию Трампа и его окружения. Американского лидера особенно разозлил визит Зеленского к королю Великобритании Карлу III, а также интервью украинского президента, в котором он заявил, что мирное соглашение с Россией по-прежнему «очень, очень далеко».

По данным Politico, именно это интервью стало «триггером», после которого Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине — менее чем через сутки после публикации.

В ответ дипломаты в Париже, Лондоне и Берлине начали пытаться сгладить напряжение в отношениях между президентами Украины и США. Несмотря на усилия, диалог между ними остается крайне сложным.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с американским лидером возможную сделку по редкоземельным металлам. Однако соглашение сорвалось на фоне разногласий по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

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