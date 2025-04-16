Россия раскатала губу

После того как будет достигнуто перемирие в Украине, Россия попросит США продать ей авиалайнеры Boeing за замороженные активы, узнал Bloomberg. Такая сделка не является условием перемирия, говорит источник агентства, но Россия считает ее частью ослабления санкций. Отношение администрации США к этой идее Bloomberg выяснить не удалось.

В США заморожена небольшая часть российских резервов — порядка $5 млрд. Но и на эти деньги можно купить несколько десятков среднемагистральных самолетов Boeing-737.

Недавно Россия предложила снять санкции с «Аэрофлота» ради возобновления прямого авиасообщения с США, причем объявил об этом министр иностранных дел Сергей Лавров. До этого первый вице-премьер Денис Мантуров не исключал возобновления поставок Boeing российского титана.