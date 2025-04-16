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Баку во власти стихии: огромные убытки
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Баку во власти стихии: огромные убытки

Россия раскатала губу

15:21 2693

После того как будет достигнуто перемирие в Украине, Россия попросит США продать ей авиалайнеры Boeing за замороженные активы, узнал Bloomberg. Такая сделка не является условием перемирия, говорит источник агентства, но Россия считает ее частью ослабления санкций. Отношение администрации США к этой идее Bloomberg выяснить не удалось.

В США заморожена небольшая часть российских резервов — порядка $5 млрд. Но и на эти деньги можно купить несколько десятков среднемагистральных самолетов Boeing-737.

Недавно Россия предложила снять санкции с «Аэрофлота» ради возобновления прямого авиасообщения с США, причем объявил об этом министр иностранных дел Сергей Лавров. До этого первый вице-премьер Денис Мантуров не исключал возобновления поставок Boeing российского титана.

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Россия раскатала губу
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