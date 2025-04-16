ВИЧ/СПИД: что необходимо знать каждому

«Начальная стадия характеризуется такими симптомами, как общая слабость, быстрая утомляемость, увеличение лимфатических узлов, периодическое повышение температуры. На более поздних стадиях отмечают другие осложнения (грибковые поражения кожи и внутренних органов, симптомы, характерные для туберкулеза, злокачественные опухоли). Последняя, четвертая стадия ВИЧ-инфекции – это синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). На этой стадии у больных развиваются онкологические заболевания, поражение центральной нервной системы, внелегочный туберкулез. Порой болезнь может годами протекать в скрытой форме, без каких-либо клинических проявлений, а вирус выявляется в крови при случайных обследованиях», - сказал он.

У ВИЧ-инфекции нет внешних специфических признаков или симптомов. В течении болезни выделяют четыре стадии. В зависимости от этих стадий у ВИЧ-инфицированных могут наблюдаться различные клинические симптомы.

Директор отметил, что люди, инфицированные ВИЧ, могут жить и передавать вирус другим людям в течение 2–5 лет без каких-либо клинических признаков или симптомов: «Поэтому важно получать информацию о ВИЧ-статусе даже в случаях скрытой инфекции, проходя тестирование не реже одного раза в год. Тестирование проводится в Республиканском центре борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения, а также в региональных лабораториях и пунктах добровольного обследования. Тестирование на ВИЧ проводится на анонимной основе, бесплатно и с соблюдением принципа конфиденциальности».

Очень часто люди избегают общения как с носителем ВИЧ-инфекции, так и инфицированным человеком, заметил Фамиль Мамедов. По его словам, заражение вирусом ВИЧ зависит от влияния нескольких факторов: «К ним относятся уровень вируса в крови ВИЧ-инфицированного, его вирулентность, получает ли ВИЧ-инфицированный антиретровирусное лечение, иммунологический статус партнера, контактирующего с ВИЧ-инфицированным, наличие у него сопутствующих заболеваний и патологий, и другие факторы. Лица, инфицированные ВИЧ-инфекцией, считаются лицами с ВИЧ-инфекцией. Лица, инфицированные ВИЧ, считаются заразными с первых недель инфицирования. При получении этими лицами лечения вирусная нагрузка в их крови снижается до неопределяемого уровня. В этом случае заразность этих лиц снижается до минимума, и они практически не заражают другого человека. Лица, получающие регулярное противовирусное лечение, также не заражаются сопутствующими инфекциями (оппортунистическими) и качество их жизни сохраняется. В целом ВИЧ-инфекция может возникнуть у любого человека, независимо от пола, расы, социального статуса или возраста. В связи с этим профилактика имеет большое значение в предупреждении ВИЧ-инфекции. Самое главное здесь — это просвещать граждан о ВИЧ/СПИДе и мерах профилактики».

Ф.Мамедов сообщил, что профилактика всегда лучше, чем лечение: «Избегание рискованных контактов, использование предохранительных средств, отказ от вредных привычек и соблюдение правил гигиены являются основными мерами профилактики ВИЧ-инфекции. Поскольку ВИЧ-инфекция передается через кровь и половым путем, то бытовым путем ее распространение невозможно. Поэтому общение с ВИЧ-инфицированным человеком или рукопожатие не представляет опасности. Люди в обществе не должны подвергаться стигматизации и дискриминации из-за заражения этим заболеванием».

Человек с положительным ВИЧ-статусом может создать семью, сказал Фамиль Мамедов.

По его словам, с целью предотвратить передачу ВИЧ-инфекции партнеру одной из важных рекомендаций, которую следует дать ВИЧ-инфицированному, является своевременное начало приема антиретровирусных препаратов: «АРВ-терапия не только обеспечивает снижение вируса у ВИЧ-инфицированных до неопределяемого уровня в крови и восстановление иммунитета, но и эпидемиологически предотвращает передачу вируса от одного человека к другому. Однако одним из важных моментов здесь является приверженность пациента к АРВ-терапии. Несоблюдение больными режима лечения, длительные и периодические перерывы в АРВ-терапии могут привести к реактивации вируса и появлению резистентных штаммов. В таких случаях даже пациенты, ранее проходившие программу лечения, могут легко заразить вирусом своего партнера».

Директор сообщил, что женщина, инфицированная ВИЧ, может родить здорового ребенка: «Самое главное здесь – это вовремя выявить вирус у беременной женщины и начать антиретровирусную терапию. Большое значение в профилактике ВИЧ-инфекции имеет профилактика передачи вируса от матери ребенку. В этом направлении в нашей стране достигнуты существенные результаты и успешно проводится профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Так, случаев передачи вируса ребенку у беременных женщин, состоящих на учете в Республиканском центре борьбы со СПИДом Минздрава и получавших антиретровирусную терапию, за последние годы не зарегистрировано. Беременные женщины, у которых подтверждена ВИЧ-инфекция, обращаются в Республиканский центр по борьбе со СПИДом, где их ставят на учет. Затем их включают в программу АРВ-терапии и получают соответствующее лечение, постоянно находятся под наблюдением специалистов Центра и у них рождается здоровый ребенок. После рождения все новорожденные берутся под наблюдение врача-педиатра Центра, а также обеспечиваются профилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку».