В ЕС ждут Вучича в Киеве, а не в Москве

Еврокомиссия рассчитывает, что президент Сербии Александр Вучич не поедет в Москву на празднование 9 Мая, но не может наказать премьер-министра Словакии Роберта Фицо за участие в этих мероприятиях.

Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

«Сербия подала заявку на вступление в ЕС, и это предполагает, что она должна разделять ценности и внешнеполитическую линию Евросоюза. Мы ожидаем, что Белград будет следовать политике ЕС», — сказала Хиппер, комментируя возможную поездку Вучича в Москву на празднование 80-летия Победы.

Что касается визита Фицо, представитель Еврокомиссии отметила, что «ЕК не обладает полномочиями наказывать глав государств и правительств стран-членов ЕС».

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель ожидает от стран-кандидатов, в отличие от действующих членов, отказа от участия в мероприятиях в России. Она также призвала как можно больше европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

Одним из условий вступления в ЕС является постепенное приведение внешней политики кандидатов в соответствие с курсом Евросоюза — несмотря на то, что они пока не участвуют в его формировании.