В ЕС ждут Вучича в Киеве, а не в Москве

Еврокомиссия рассчитывает, что президент Сербии Александр Вучич не поедет в Москву на празднование 9 Мая, но не может наказать премьер-министра Словакии Роберта Фицо за участие в этих мероприятиях.
Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.
«Сербия подала заявку на вступление в ЕС, и это предполагает, что она должна разделять ценности и внешнеполитическую линию Евросоюза. Мы ожидаем, что Белград будет следовать политике ЕС», — сказала Хиппер, комментируя возможную поездку Вучича в Москву на празднование 80-летия Победы.
Что касается визита Фицо, представитель Еврокомиссии отметила, что «ЕК не обладает полномочиями наказывать глав государств и правительств стран-членов ЕС».
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель ожидает от стран-кандидатов, в отличие от действующих членов, отказа от участия в мероприятиях в России. Она также призвала как можно больше европейских лидеров посетить Киев 9 мая.
Одним из условий вступления в ЕС является постепенное приведение внешней политики кандидатов в соответствие с курсом Евросоюза — несмотря на то, что они пока не участвуют в его формировании.
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Еврокомиссия заявила, что не обладает полномочиями для применения санкций в отношении глав государств и правительств стран-членов ЕС.
Это заявление было сделано представителем ЕК Гийомом Мерсье на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос о планируемом участии премьер-министра Словакии Роберта Фицо в праздновании 9 мая в Москве.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что участие в мероприятиях, проводимых в России, не является желательным. Однако Еврокомиссия подчеркнула, что решения о подобных визитах остаются на усмотрение национальных правительств.