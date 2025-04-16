Маск попал в опалу

Президент США Дональд Трамп сам приказал сотрудникам Министерства обороны США отменить брифинг для Илона Маска по военным планам Вашингтона на случай возможного конфликта с Пекином, который состоялся 21 марта.

«Какого черта Илон (Маск) там делает? Убедитесь, чтобы он туда не попал», - приводит слова американского лидера портал Axios.

По его данным, совещание в Пентагоне настроило президента США против Маска. Неназванный американский чиновник отметил, что «у Илона (Маска) много бизнеса в Китае, у него там хорошие отношения, но этот брифинг был неуместен», хотя «президент все еще очень любит» миллиардера.

Издание Politico 16 апреля сообщило, что Министерство обороны США отправило в административный отпуск заместителя главы аппарата Пентагона Дэрин Селник в связи с расследованием утечек секретной информации.

Ранее агентство Reuters сообщило об отстранении от работы советника министра обороны США Дэна Колдуэлла по той же причине. Как рассказал один из собеседников Politico, американское военное ведомство в настоящее время расследует утечки военных планов в отношении Панамского канала и размещения в Красном море еще одного авианосца США, а также визит в Пентагон предпринимателя Илона Маска и сбор разведданных для Украины.