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Режиссер «Один дома» пожалел, что снял Трампа в фильме

15:50 1162

Американский режиссер Крис Коламбус признался, что его решение включить президента США Дональда Трампа в «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» сродни проклятию.

В интервью газете San Francisco Chronicle Коламбус сказал, что хотел бы вырезать семисекундное камео из фильма 1992 года, но беспокоится, что администрация Трампа его депортирует.

«Это стало проклятием. Это стало тем, чего я хотел бы, чтобы не было, — сказал Коламбус, у которого итальянские корни. - Я просто хочу, чтобы оно исчезло. Я не могу это вырезать. Если я это вырежу, меня, вероятно, вышлют из страны. Меня посчитают неподходящим для жизни в Соединенных Штатах, поэтому мне придется вернуться в Италию или что-то в этом роде».

Это не первый раз, когда Коламбус сетует на камео Трампа. В 2020 году он рассказал Business Insider, что Трамп разрешил ему сниматься в отеле Plaza в обмен на появление в фильме.

Сцена вошла в финальную версию, где Кевин Маккалистер (Маколей Калкин) спрашивает Трампа, как пройти в вестибюль. «По коридору и налево», — отвечает Трамп.

«Когда мы показали его в первый раз, случилось странное: люди ликовали, когда Трамп появился на экране. Поэтому я сказал своему редактору: «Оставьте его в фильме. Это момент для зрителей».

Он добавил, что Трамп «действительно пробрался в фильм силой». Это предположение, которое вызвало гнев президента в 2023 году. Тогда Трамп сказал, что его умоляли сняться в фильме: «Камео помогло фильму стать успешным».

«Он сказал, что я умолял его сняться в фильме, но нет такого мира, в котором я бы когда-либо умолял не актера сняться в фильме. Но мы отчаянно хотели получить отель Plaza», - отметил Коламбус San Francisco Chronicle.

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