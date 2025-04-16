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Баку во власти стихии: огромные убытки
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Баку во власти стихии: огромные убытки

Путин обсудит с эмиром Катара «украинские дела»

15:53 539

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани могут обсудить войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательно, будет обмен мнениями по региональным делам, регион изобилует конфликтным потенциалом», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Катар играет важную роль в урегулировании многих вопросов, и российская сторона высоко ценит потенциал и уровень торгово-экономического взаимодействия с этой страной.

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