USD 1.7000
EUR 1.9284
RUB 2.0347
Подписаться на уведомления
Баку во власти стихии: огромные убытки
Новость дня
Баку во власти стихии: огромные убытки

Азербайджан и Турция обсудили укрепление военного сотрудничества

фото
16:12 546

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 16 апреля встретился с делегацией во главе с депутатом Великого национального собрания Турции, председателем комиссии по национальной обороне парламента, бывшим министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

З.Гасанов отметил, что рад видеть делегацию в Азербайджане. Министр подчеркнул, что искренние отношения между главами государств двух братских стран имеют особое значение в развитии всех областей, в том числе военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В свою очередь, Х.Акар выразил удовлетворение первым визитом в Азербайджан в этом году и поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Отметив важность взаимных визитов, Акар подчеркнул, что военные связи между Азербайджаном и Турцией, достигшие уровня стратегического союзничества, постоянно развиваются.

Состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по вопросам региональной безопасности.

Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном без мирного договора
Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном без мирного договора
17:01 508
Дождь или не дождь? Прогноз на завтра
Дождь или не дождь? Прогноз на завтра
17:01 471
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший фото; видео
15:04 3450
Заболевший раком Аваз Зейналлы просит суд об освобождении
Заболевший раком Аваз Зейналлы просит суд об освобождении
16:43 658
Попытка госпереворота в Сирии
Попытка госпереворота в Сирии новость дополнена 16:50
16:50 1517
Российская элита получает сербские паспорта
Российская элита получает сербские паспорта
16:19 1253
Американцы эвакуируют свою военную базу из Сирии
Американцы эвакуируют свою военную базу из Сирии обновлено 16:14
16:14 9066
Американцы уходят. Под аплодисменты Эрдогана и слезы Нетаньяху
Американцы уходят. Под аплодисменты Эрдогана и слезы Нетаньяху продолжение главной темы
13:44 4112
Маск попал в опалу
Маск попал в опалу
15:45 1894
Миссия французской разведки провалена
Миссия французской разведки провалена наши подробности; все еще актуально
02:38 7184
Россия раскатала губу
Россия раскатала губу
15:21 2710

ЭТО ВАЖНО

Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном без мирного договора
Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном без мирного договора
17:01 508
Дождь или не дождь? Прогноз на завтра
Дождь или не дождь? Прогноз на завтра
17:01 471
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший фото; видео
15:04 3450
Заболевший раком Аваз Зейналлы просит суд об освобождении
Заболевший раком Аваз Зейналлы просит суд об освобождении
16:43 658
Попытка госпереворота в Сирии
Попытка госпереворота в Сирии новость дополнена 16:50
16:50 1517
Российская элита получает сербские паспорта
Российская элита получает сербские паспорта
16:19 1253
Американцы эвакуируют свою военную базу из Сирии
Американцы эвакуируют свою военную базу из Сирии обновлено 16:14
16:14 9066
Американцы уходят. Под аплодисменты Эрдогана и слезы Нетаньяху
Американцы уходят. Под аплодисменты Эрдогана и слезы Нетаньяху продолжение главной темы
13:44 4112
Маск попал в опалу
Маск попал в опалу
15:45 1894
Миссия французской разведки провалена
Миссия французской разведки провалена наши подробности; все еще актуально
02:38 7184
Россия раскатала губу
Россия раскатала губу
15:21 2710
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться