Азербайджан и Турция обсудили укрепление военного сотрудничества

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 16 апреля встретился с делегацией во главе с депутатом Великого национального собрания Турции, председателем комиссии по национальной обороне парламента, бывшим министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

З.Гасанов отметил, что рад видеть делегацию в Азербайджане. Министр подчеркнул, что искренние отношения между главами государств двух братских стран имеют особое значение в развитии всех областей, в том числе военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В свою очередь, Х.Акар выразил удовлетворение первым визитом в Азербайджан в этом году и поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Отметив важность взаимных визитов, Акар подчеркнул, что военные связи между Азербайджаном и Турцией, достигшие уровня стратегического союзничества, постоянно развиваются.

Состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по вопросам региональной безопасности.