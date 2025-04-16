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Баку во власти стихии: огромные убытки
Новость дня
Баку во власти стихии: огромные убытки

Еще один сосед России заминирует границу

16:15 1261

Латвия вслед за Польшей и другими странами Балтии выходит из конвенции о запрете использования противопехотных мин и начнет минирование границы с Россией и Республикой Беларусь.

18 марта 2025 года Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей использование, производство и хранение противопехотных мин. Это решение мотивировано возросшей военной угрозой со стороны России и Беларусью после вторжения России в Украину. Вышеупомянутые страны также решили заминировать свои границы с Россией и Беларусью.

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