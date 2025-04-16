Российская элита получает сербские паспорта

Представители российской элиты, сотрудники спецслужб и производители оружия стали массово получать паспорта Сербии после полномасштабного вторжения России в Украину. С начала 2022-го по апрель 2025 года сербские власти с формулировкой «в интересах республики» предоставили гражданство 204 россиянам. Это следует из записей в официальном правовом вестнике Сербии, с которым ознакомились «Важные истории». Все документы россиянам были предоставлены в соответствии со статьей 19 закона о гражданстве республики, который позволяет выдавать паспорта иностранцам за заслуги перед страной в особом порядке. При этом от человека не требуют отказаться от других гражданств и жить в Сербии ни до, ни после получения документов.

Среди тех, кто стал обладателем сербского паспорта, дающего безвизовый доступ в страны ЕС, оказался бывший вице-мэр Грозного и экс-замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов. Он владеет активами ушедшей из России французской компании Danone и управляет ими вместе с племянником главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Якубом Закриевым. Еще один приближенный к Кадырову новоиспеченный серб — Сумайд Халидов, один из членов исполнительного комитета Федерации бокса России, который организовывал в Грозном европейский турнир по боксу в честь Ахмата Кадырова.

Также сербский паспорт получил бывший офицер спецназа ФСБ «Вымпел», начальник службы безопасности РЖД Виктор Шендрик. До этого он работал главой службы безопасности близких к Владимиру Путину олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов. Известно, что Шендрик в интересах Ротенбергов спонсирует неонацистскую «ЧВК» футбольных фанатов «Эспаньола».

Кроме того, сербский паспорт получил Иван Сибирев, который ранее возглавлял «Стройтранснефтегаз» другого близкого друга Путина Геннадия Тимченко. После начала войны в Украине он стал совладельцем строительной компании «Р-Строй», которая работает в оккупированных и разрушенных российской армией украинских городах Мариуполь и Северодонецк. При этом «Р-Строй» находится под санкциями ЕС с 2024 года.

Гражданкой балканской республики стала Анастасия Колесова — дочь бывшего главы концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Это крупнейший производитель систем РЭБ и авионики для военных самолетов и вертолетов в России. Сербские паспорта получили также ее мать Альбина Колесова и муж Николай Ураев. При этом Колесова и Ураев поочередно возглавляли казанский оборонный завод «Элекон», который производит компоненты для межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и «Тополь-М», а также военных самолетов, вертолетов, подлодок и спутниковых систем.

Паспорт Сербии приобрела и Екатерина Блохина, заведующая административно-хозяйственным подразделением «Элекона» и КРЭТа. Сербское гражданство есть и у россиянина Романа Карусева, который получал зарплату на предприятии «Радиоэлектроника им. Шимко» в составе КРЭТа. Это основной производитель систем опознавания «свой-чужой» для российской боевой авиации.

Доступ в ЕС через сербский паспорт есть и у жен оборонщиков. В частности, гражданство Сербии получила Ольга Рейман — жена бывшего министра связи России Леонида Реймана (1999–2008). Сейчас Леонид Рейман владеет компанией «Хелипром СПБ», которая обслуживает и ремонтирует вертолеты и авиаоборудование для Центра подготовки космонавтов и Национальной гвардии России. Паспортом обзавелась и Светлана Кийко — жена генерал-полковника Михаила Кийко, который занимал должность замгендиректора оборонного концерна «Алмаз-Антей» — крупнейшего в России производителя систем противоракетной и противовоздушной обороны. На данный момент Кийко возглавляет группу «Аэромакс», которая принадлежит АФК «Система» и занимается беспилотниками.

Сербия рискует своей евроинтеграцией, выдавая паспорта россиянам, связанным с Кремлем, спецслужбами и оборонной промышленностью, говорит исследователь коррупции и глава НКО «Арктида» Илья Шуманов. Однако в обмен, по его словам, Белград может получить от России инструменты контроля в условиях массовых протестов, которые продолжаются в республике с начала 2024 года.