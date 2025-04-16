Массовое увольнение в Пентагоне

Все сотрудники Службы цифровых оборонных технологий (Defense Digital Service, DDS) — подразделения Пентагона, отвечающего за внедрение передовых IT-решений, — покинут свои посты в течение месяца.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, поводом для массового увольнения стали меры, предпринятые Ведомством по повышению эффективности госаппарата (DOGE), которое курирует Илон Маск. Руководитель DDS Дженнифер Хей уходит до 1 мая, вслед за ней подразделение покинут все 14 сотрудников.
Источники The Hill сообщили, что администрация Дональда Трампа прекратила набор в DDS, ограничила командировки, запретила удаленную работу и фактически парализовала деятельность службы. Это сделало невозможным реализацию проектов по кибербезопасности, борьбе с дронами и цифровому обеспечению семей военных.
DDS была создана в 2015 году и играла ключевую роль в цифровой трансформации Пентагона. Массовое увольнение может означать фактическую ликвидацию службы.