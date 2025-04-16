Массовое увольнение в Пентагоне

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Все сотрудники Службы цифровых оборонных технологий (Defense Digital Service, DDS) — подразделения Пентагона, отвечающего за внедрение передовых IT-решений, — покинут свои посты в течение месяца.

По данным издания, поводом для массового увольнения стали меры, предпринятые Ведомством по повышению эффективности госаппарата (DOGE), которое курирует Илон Маск. Руководитель DDS Дженнифер Хей уходит до 1 мая, вслед за ней подразделение покинут все 14 сотрудников.

Источники The Hill сообщили, что администрация Дональда Трампа прекратила набор в DDS, ограничила командировки, запретила удаленную работу и фактически парализовала деятельность службы. Это сделало невозможным реализацию проектов по кибербезопасности, борьбе с дронами и цифровому обеспечению семей военных.

DDS была создана в 2015 году и играла ключевую роль в цифровой трансформации Пентагона. Массовое увольнение может означать фактическую ликвидацию службы.