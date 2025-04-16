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Баку во власти стихии: огромные убытки
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Баку во власти стихии: огромные убытки

Заболевший раком Аваз Зейналлы просит суд об освобождении

16:43 666

Руководитель интернет-телеканала Xural Аваз Зейналлы, находящийся в заключении, обратился в суд с просьбой об освобождении от оставшейся части наказания в связи с его заболеванием. По информации haqqin.az, ходатайство принято к рассмотрению в Низаминском районном суде. Делом будет заниматься судья Нигяр Гадирли, дата заседания пока не назначена.

Отмечается, что у Аваза Зейналлы диагностировано онкологическое заболевание. Об этом сообщила его супруга Малахат Зейналлы в социальных сетях. В связи с этим было подано ходатайство о досрочном освобождении Зейналлы.

Напомним, что 26 февраля 2024 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Аваза Зейналлы к 9 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе. В декабре прошлого года Верховный суд частично удовлетворил жалобу Зейналлы, сократив срок наказания на два месяца.

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