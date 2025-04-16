Дождь или не дождь? Прогноз на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 17 апреля ожидаются кратковременные ливневые дожди, которые утром постепенно прекратятся.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, сильный северо-западный ветер к вечеру ослабеет.
Температура воздуха составит ночью 6–9° тепла, днем – 12–16° тепла.
В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, грозы, в горных районах — снег. В отдельных местах осадки могут усиливаться, а утром, начиная с западных районов, постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать периодически усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5–9° тепла, днем – 13–18° тепла, в горах ночью – 3–8° мороза, днем – 0–5° тепла.