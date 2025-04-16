USD 1.7000
EUR 1.9284
RUB 2.0347
Подписаться на уведомления
Баку во власти стихии: огромные убытки
Новость дня
Баку во власти стихии: огромные убытки

Дождь или не дождь? Прогноз на завтра

17:01 488

В Баку и на Апшеронском полуострове 17 апреля ожидаются кратковременные ливневые дожди, которые утром постепенно прекратятся.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, сильный северо-западный ветер к вечеру ослабеет.

Температура воздуха составит ночью 6–9° тепла, днем – 12–16° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, грозы, в горных районах — снег. В отдельных местах осадки могут усиливаться, а утром, начиная с западных районов, постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать периодически усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5–9° тепла, днем – 13–18° тепла, в горах ночью – 3–8° мороза, днем – 0–5° тепла.

Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном без мирного договора
Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном без мирного договора
17:01 535
Дождь или не дождь? Прогноз на завтра
Дождь или не дождь? Прогноз на завтра
17:01 489
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший фото; видео
15:04 3467
Заболевший раком Аваз Зейналлы просит суд об освобождении
Заболевший раком Аваз Зейналлы просит суд об освобождении
16:43 670
Попытка госпереворота в Сирии
Попытка госпереворота в Сирии новость дополнена 16:50
16:50 1540
Российская элита получает сербские паспорта
Российская элита получает сербские паспорта
16:19 1263
Американцы эвакуируют свою военную базу из Сирии
Американцы эвакуируют свою военную базу из Сирии обновлено 16:14
16:14 9076
Американцы уходят. Под аплодисменты Эрдогана и слезы Нетаньяху
Американцы уходят. Под аплодисменты Эрдогана и слезы Нетаньяху продолжение главной темы
13:44 4117
Маск попал в опалу
Маск попал в опалу
15:45 1908
Миссия французской разведки провалена
Миссия французской разведки провалена наши подробности; все еще актуально
02:38 7188
Россия раскатала губу
Россия раскатала губу
15:21 2722

ЭТО ВАЖНО

Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном без мирного договора
Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном без мирного договора
17:01 535
Дождь или не дождь? Прогноз на завтра
Дождь или не дождь? Прогноз на завтра
17:01 489
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший
Ливни терроризируют Азербайджан: есть погибший фото; видео
15:04 3467
Заболевший раком Аваз Зейналлы просит суд об освобождении
Заболевший раком Аваз Зейналлы просит суд об освобождении
16:43 670
Попытка госпереворота в Сирии
Попытка госпереворота в Сирии новость дополнена 16:50
16:50 1540
Российская элита получает сербские паспорта
Российская элита получает сербские паспорта
16:19 1263
Американцы эвакуируют свою военную базу из Сирии
Американцы эвакуируют свою военную базу из Сирии обновлено 16:14
16:14 9076
Американцы уходят. Под аплодисменты Эрдогана и слезы Нетаньяху
Американцы уходят. Под аплодисменты Эрдогана и слезы Нетаньяху продолжение главной темы
13:44 4117
Маск попал в опалу
Маск попал в опалу
15:45 1908
Миссия французской разведки провалена
Миссия французской разведки провалена наши подробности; все еще актуально
02:38 7188
Россия раскатала губу
Россия раскатала губу
15:21 2722
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться