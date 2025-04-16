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Баку во власти стихии: огромные убытки
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Баку во власти стихии: огромные убытки

Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном без мирного договора

17:01 538

Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном, не связывая этот процесс с подписанием мирного соглашения, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Ранее Мирзоян заявил, что переговоры с коллегами из Турции и Азербайджана в Анталье позволили сделать позиции сторон более понятными.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили переговоры по согласованию текста мирного договора. Два последних пункта, которые сторонам удалось согласовать, касались неразмещения сил третьих стран на общей границе и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях. Одновременно Азербайджан продолжает требовать от Армении изменить Конституцию и распустить МГ ОБСЕ в качестве условия подписания договора.

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