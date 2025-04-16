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Баку во власти стихии: огромные убытки
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Баку во власти стихии: огромные убытки

Команда Трампа «сыта по горло» действиями Европы в поддержку Украины

17:06 278

Помощники президента США Дональда Трампа выражают раздражение тем, как Европа усиливает поддержку Украины, сообщает The Economist со ссылкой на дипломатов.

США начали отход от прежней линии: сокращается военное присутствие, уменьшено участие в международных группах, Украина обложена 10-процентным тарифом, в отличие от России.

Некоторые в окружении Трампа в частных беседах прямо говорят, что «сыты по горло» действиями европейцев. Представители Пентагона даже интересовались у союзников, зачем те продолжают поставки оружия Киеву.

На этом фоне Европа наращивает помощь Украине: создаются «силы успокоения» на случай прекращения огня, усиливается военная поддержка, обсуждаются закупки американских систем ПВО и использование замороженных российских активов для финансирования обороны.

Бывший чиновник администрации Байдена Дэвид Шимер подчеркивает: Европе нельзя терять время, ведь Россия не отступит, а США дистанцируются от конфликта.

Ранее Трамп утверждал, что «не имеет ничего общего» с войной России против Украины.

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