Трамп против Гарварда: «Учит ненависти и глупости»

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Гарвард якобы нанимает радикальных левых и других, которые «способны только учить студентов и так называемых будущих лидеров неудачам». Из-за этого Гарвардский университет «больше не может считаться даже приличным местом обучения и не должен включаться ни в один из списков величайших университетов и колледжей мира».

«Гарвард - это шутка, он учит ненависти и глупости и больше не должен получать федеральное финансирование», - утверждает Трамп.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Гарвардский университет извинился «за вопиющий антисемитизм, который произошел в их университетском городке против американских студентов-евреев». По словам Ливитт, позиция Трампа основывается на том, что американские еврейские студенты или студенты любой веры не должны подвергаться незаконному преследованию в колледжах. «Президент считает, что Гарвард должен извиниться перед своими американскими студентами-евреями за то, что они допустили такое вопиющее поведение», — сказала она.

Министерство образования США в понедельник объявило о заморозке грантов для Гарвардского университета на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Президент Гарвардского университета Алан Гарбер ранее заявил, что учебное заведение не будет принимать требования администрации президента США Дональда Трампа о внесении изменений в политику учебного заведения для защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

Ранее сообщалось, что американская администрация намерена пересмотреть гранты Гарвардскому университету и контракты с этим элитным высшим учебным заведением на общую сумму около $9 млрд.