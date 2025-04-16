Северная Корея заработала свыше $20 млрд на войне в Украине

По данным KIDA, в обмен на это Северная Корея, вероятно, получает современные технологии и вооружения, укрепляющие ее военный потенциал. Спутниковые снимки Open Source Centre и Reuters подтверждают: с августа 2023 по март 2025 года в Россию поступило свыше 15 800 контейнеров с боеприпасами — до 5,8 млн единиц. Из 11 тысяч северокорейских солдат, отправленных на фронт, около четырех тысяч погибли, в основном в Курской области.

Эксперты считают, что альянс Пхеньяна и Москвы представляет стратегическую угрозу США: поддержка Россией КНДР может обернуться ее вмешательством в кризис на Корейском полуострове. Союз также подрывает эффективность западной помощи Украине и усиливает риски для Европы и Азии.