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SOCAR и Union Energy создали совместное предприятие на Мальте

17:45 963

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и израильская Union Energy & Systems A Ltd. учредили на Мальте совместное предприятие для деятельности в сфере добычи природного газа. Об этом сообщило Управление по конкуренции и делам потребителей Мальты (Malta Competition and Consumer Affairs, MCCAA).

«MCCAA одобрило решение SOCAR и Union Energy & Systems A Ltd. о создании на Мальте полностью функционального и независимого совместного предприятия Union Energy & Systems Operations Malta Ltd. Регулятор принял это решение 3 апреля текущего года в рамках упрощенной процедуры рассмотрения объединений», - цитирует Интерфакс сообщение.

Уведомление о создании СП было подано в MCCAA 11 марта. Сделка оформлена через соглашение о подписке на акции. «Управление по конкуренции после рассмотрения пришло к выводу, что сделка соответствует условиям упрощенной процедуры и не нарушает антимонопольное законодательство. С учетом этого регулятор не возражает против создания СП и признает его законным», - говорится в информации.

SOCAR и Union Energy & Systems A будут иметь совместный контроль в новом предприятии.

«СП сосредоточится на разработке и эксплуатации залежей природного газа, используя функции SOCAR в операциях по добыче и транспортировке», - уточняет управление.

Union Energy & Systems A Ltd. - частная компания, зарегистрированная на Мальте и полностью принадлежащая израильскому предпринимателю Аарону Френкелю (контролирует группу Union Energy). Компания осуществляет деятельность в сфере природного газа через дочерние структуры.

SOCAR 31 января 2025 года подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10% доли участия в проекте «Тамар», одном из крупнейших офшорных газовых месторождений в Средиземноморье, расположенном у побережья Израиля. Кроме того, 17 марта 2025 года SOCAR и Union Energy подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разведке газа в исключительной экономической зоне Израиля (ИЭЗ).

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