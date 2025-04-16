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Пезешкиан об уходе вице-президента Ирана в отставку

17:46 1130

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Мохаммада Джавада Зарифа, своего бывшего вице-президента по стратегическим вопросам, сообщает ИРНА.

В своем послании в среду президент Ирана признал, что «ряд ограничений» привел к уходу Зарифа из администрации, но сказал, что по-прежнему готов использовать «научные заслуги и опыт» бывшего вице-президента.

Зариф подал в отставку из администрации президента Пезешкиана 3 марта. В то время он написал в соцсети X, что был приглашен главой судебной власти Голамом-Хоссейном Мохсени Эджеи на встречу, в ходе которой главный судья посоветовал вице-президенту уйти в отставку, учитывая «ситуацию в стране».

Он выразил надежду, что, покинув администрацию, те, кто препятствует реализации «воли народа и успеху администрации», будут лишены оправданий.

С тех пор как Зариф был назначен вице-президентом, группа законодателей в парламенте подвергала его резкой критике, утверждая, что его назначение на ответственный пост было незаконным, поскольку по крайней мере один из его детей имеет гражданство США.

Согласно иранскому законодательству, лица, имеющие иностранное гражданство, или ближайшие родственники которых имеют такое гражданство, не могут назначаться на ответственные посты в иранском правительстве. Но дети Зарифа родились в Соединенных Штатах, когда он был там студентом, и получили гражданство по праву рождения.

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