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Трамп отказал Зеленскому

17:49 2166

Президент США Дональд Трамп не намерен поставлять Киеву вооружение даже за деньги.

Об этом пишет Bild, комментируя ответ американского лидера на предложение Владимира Зеленского купить 10 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты к ней на 50 млрд долларов.

Как заявил глава Белого дома, Зеленский «всегда хочет покупать ракеты». Однако, как подчеркнул американский президент, нельзя вступать в боевые действия с противником, «который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot за $15 млрд, однако Вашингтон отказывается продавать установки.

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