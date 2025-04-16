Трамп отказал Зеленскому

Об этом пишет Bild, комментируя ответ американского лидера на предложение Владимира Зеленского купить 10 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты к ней на 50 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп не намерен поставлять Киеву вооружение даже за деньги.

Как заявил глава Белого дома, Зеленский «всегда хочет покупать ракеты». Однако, как подчеркнул американский президент, нельзя вступать в боевые действия с противником, «который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot за $15 млрд, однако Вашингтон отказывается продавать установки.