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Европа готова к торговой войне с США

18:00 779

Евросоюз продолжает обсуждать снижение торговых барьеров с США, но в случае введения новых американских пошлин готов к жесткому ответу.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

Как заявил представитель ЕК по торговле Олоф Гилл, ЕС предпочитает договариваться, а не вступать в тарифные войны, которые вредят экономике обеих сторон. Однако, по его словам, "все варианты остаются на столе", если переговоры завершатся безрезультатно.

В центре переговоров между Брюсселем и Вашингтоном — пошлины, ранее введенные Дональдом Трампом, включая 25% тарифы на сталь, алюминий и автомобили.

Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля он сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%.

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