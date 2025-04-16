Глава Генштаба азербайджанской армии в Словакии

Начался официальный визит первого заместителя министра обороны – начальника Генштаба ВС Азербайджана Керима Велиева в Словакию, совершаемый по приглашению словацкого коллеги Даниэля Змеко.
Как сообщили в Минобороны, на встрече Велиева и Змеко «были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес».
Затем глава Генштаба Азербайджана встретился с заместителем министра обороны Словакии Мартином Войташовичем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и в военно-образовательной областях.