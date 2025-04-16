Задержали экс-губернатора Курской области

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщают российские СМИ.

Правоохранители провели обыск у Смирнова утром 16 апреля. Показания против Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, ранее арестованный по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Оба фигуранта связаны с Ивановской областью, где, по предварительной информации, могли участвовать в незаконных схемах с использованием средств фонда ЖКХ.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. В августе 2024-го в регион вторглись украинские военные. В указе президента РФ об отставке Смирнов говорилось, что чиновник покинул пост по собственному желанию.