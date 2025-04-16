Финляндия оставила закрытой границу с Россией

Правительство Финляндии 16 апреля приняло решение продлить закрытие границы с Россией на неопределенный срок, сообщается на сайте финского совета министров. Такое решение было принято из-за сохраняющего риска того, что Россия продолжит использовать миграцию в качестве средства политического давления.

Власти Финляндии обязались регулярно анализировать ситуацию на границе и пересматривать ограничения, как только их снятие не будет угрожать национальной безопасности или общественному порядку.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта в декабре 2023 года из-за наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибывали через российскую территорию и запрашивали убежище. Кремль выразил сожаление в связи с этим решением, но отверг обвинения в организации миграционного кризиса или намеренной отправке беженцев в Финляндию. По данным источников газеты Ilta-Sanomat, Хельсинки «мысленно» готовится к возобновлению работы границы, но это может произойти не ранее конца 2025 года. Для этого потребуется нормализация политических отношений между ЕС и Россией. Открытие границы планируется проводить поэтапно: сначала возобновят грузовые перевозки, затем разрешат передвижение дипломатов и только потом рассмотрят вопрос о допуске туристов.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что гражданам страны следует «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. «Россия останется соседом Финляндии с 1350 км общей границы», — подчеркнул он, добавив, что сроки возвращения к прежнему уровню взаимодействия зависят от окончания войны в Украине.

Отношения между Россией и Финляндией ухудшились после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. На этом фоне Финляндия приняла решение вступить в НАТО, став 31-м членом альянса.