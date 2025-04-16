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Иран близок к получению ядерного оружия

18:21 991

Иран уже недалек от обладания ядерным оружием, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью французской газете Le Monde накануне визита в Тегеран 16 апреля.

По словам Гросси, Иран уже накопил достаточно материалов для производства нескольких ядерных бомб, хотя до реализации этой цели еще далеко. В то же время, признал глава МАГАТЭ, страна за последние четыре года значительно ускорила свои действия в этой области, и создание ядерного оружия не за горами.

12 апреля в Омане прошел первый раунд непрямых переговоров между Ираном и США, посвященных ядерной программе Тегерана и снятию санкций. Иран представлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, США — спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны договорились продолжить диалог 19 апреля в Омане.

Гросси выразил надежду, что МАГАТЭ будет вовлечено в переговоры, начатые в Омане. Он отметил, что без участия агентства любое соглашение останется «просто листом бумаги».

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