Кто помирил Трампа и Зеленского?

Французские дипломаты участвовали в подготовке «примирительного письма» президента Украины Владимира Зеленского в адрес американского коллеги Дональда Трампа после их ссоры в Белом доме, пишет Politico со ссылкой на французского чиновника.

Издание отмечает, что высокопоставленные дипломаты в Париже, Лондоне и Берлине на протяжении нескольких недель после конфликта между Трампом и Зеленским «ломали голову» над тем, как восстановить отношения двух лидеров. «Отношения Зеленского и Трампа по-прежнему остаются напряженными», - пишет Politico.

В примирительном письме Зеленский заявил, что готов работать ради мира под руководством Трампа, и назвал ссору в Белом доме «прискорбной».

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил своему советнику по национальной безопасности Джонатану Пауэллу урегулировать спор, писало Politico со ссылкой на источники. Пауэлл тесно сотрудничал со своим американским коллегой Майком Уолтцем и поддерживал тесные контакты с французскими и немецкими чиновниками. Перед встречей американских и украинских делегаций в Саудовской Аравии 11 марта британский советник отправился в Киев, где встретился с Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, чтобы подготовить проект соглашения о прекращении огня.

Накануне переговоров в Джидде Стармер позвонил Трампу. Он хотел убедить американского лидера, что президент Украины действительно серьезно настроен на мир, и что все, включая Британию, — упорно работали над тем, чтобы добиться заключения соглашения. Стармер заявил Трампу, что он хочет, чтобы США возобновили поставки военной помощи и обмен разведданными после достижения соглашения.

«Хотя Москва и Киев договорились о 30-дневном прекращении огня по гражданской и энергетической инфраструктуре при посредничестве США, стороны постоянно нарушают его », - отмечает издание.