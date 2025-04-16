Китай ответил США по-другому

«Если долго сидеть на берегу - мимо обязательно проплывет труп твоего врага» - гласит одна из китайских стратагем. Сомневаюсь, что в оригинале она звучит именно так, признаюсь, не проверял, потому как надо лезть в древнекитайские тексты, дело захватывающее, но нынешняя информационная повестка, галопирующая породистым арабским жеребцом, просто не позволяет потратить на это время. Из Вьетнама председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Малайзию. В рамках своего турне по Юго-Восточной Азии он показывает своим торговым партнерам по АСЕАН, что Пекин является более надежным торговым партнером, чем Соединенные Штаты.

Но, похоже, Пекин избрал именно такую политику как ответ на тарифную войну, объявленную ему нынешним американским президентом. Правда, он не сидит сложа руки, активно работает в этом направлении – но не суетясь и не драматизируя. И уже добивается успехов на направлениях, совершенно американцами не просчитанных. 11 апреля посол Китая в Южной Корее Дай Бин написал в своем аккаунте на корейском языке, что Южная Корея должна быть благодарна Китаю за 90-дневную отсрочку тарифов США на корейский экспорт. Цитирую: «Так называемые «взаимные тарифы» были отложены на 90 дней. Разве это хорошо?! Не забывайте, если бы не решительное контрнаступление Китая и сильное сдерживание, этого 90-дневного льготного периода никогда бы не существовало! И не забывайте, что это всего лишь 90-дневный льготный период!». И так думают не только в Южной Корее, но и по всей Юго-Восточной Азии. Товарооборот между Китаем и АСЕАН в 2024 году достиг $998 миллиардов, значительно превысив товарооборот между Китаем и США. В настоящее время АСЕАН полностью интегрирована в Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (ВРЭП) — крупнейший в мире торговый блок, охватывающий 30% мирового ВВП. В то время как в период с 2017 по 2024 год доля Китая в импорте США упала с 21,6% до 13,3% - доля АСЕАН в торговле с Китаем выросла с 6,8% до 12,2%.

Это уже не случайные статистические отклонения – это уже структурные изменения. Тенденция, если хотите. И пока Трамп машет саблей тарифов – Пекин взялся расширять свои возможности в АСЕАН, используя государства-члены этого объединения для доступа к американскому рынку. Много говорят о том, что американские производители перемещают свои мощности из Китая в Юго-Восточную Азию. И мало кто знает о том, что с 2018 года Китай занялся тем же самым. В отчете Rhodium Group за 2022 год широко задокументировано распространенное «косвенное замещение экспорта», когда китайские ресурсы дорабатываются в АСЕАН, чтобы избежать тарифов США, а затем экспортируются в США с маркировкой вьетнамского или тайского происхождения. Взять тот же Вьетнам, где председатель Си в ходе нынешнего визита подписал 45 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области цепочек поставок, искусственного интеллекта, совместного морского патрулирования и развития железных дорог. Так вот, 32% новых прямых иностранных инвестиций, ПИИ в 2023 году имели китайское происхождение.

Местные гиганты - Luxshare и GoerTek, производят электронику для американских брендов, таких как Apple, – из китайских комплектующих. А всего китайские ПИИ в производственные мощности государств-членов АСЕАН выросли с $12,5 миллиардов в 2017 году до $37,3 миллиардов в 2023 году. И ведь это не единственная возможность для Китая расширить свое присутствие в АСЕАН. Во-первых, он может в любое время пересмотреть условия кредитов, выданных в рамках своего мегапроекта «Пояс и Путь», особенно в Лаосе, Мьянме и Индонезии, что даст ему торговые и иные преференции в этих странах. А, во-вторых, он может нарастить свое взаимодействие со странами в таких стратегических секторах как зеленая энергетика, полупроводники и агротехнологии, где приоритеты развития экономик государств Юго-Восточной Азии полностью совпадают с промышленными амбициями Китая. И вот что примечательно, продолжая разговор про АСЕАН. Пятая по величине экономическая группировка в мире и пятый по величине торговый партнер США долгое время не стремился принимать чью-либо сторону в американо-китайском противостоянии – и уж тем более выступать в качестве пешки в соперничестве великих держав. Трамп если и не сломал, то нанес серьезный удар по этому традиционному балансу в регионе.