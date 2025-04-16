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Китай ответил США по-другому

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Дмитрий Рой, автор haqqin.az
18:45 1487

«Если долго сидеть на берегу - мимо обязательно проплывет труп твоего врага» - гласит одна из китайских стратагем. Сомневаюсь, что в оригинале она звучит именно так, признаюсь, не проверял, потому как надо лезть в древнекитайские тексты, дело захватывающее, но нынешняя информационная повестка, галопирующая породистым арабским жеребцом, просто не позволяет потратить на это время.

Из Вьетнама председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Малайзию. В рамках своего турне по Юго-Восточной Азии он показывает своим торговым партнерам по АСЕАН, что Пекин является более надежным торговым партнером, чем Соединенные Штаты.

Товарооборот между Китаем и АСЕАН в 2024 году достиг $998 миллиардов, значительно превысив товарооборот между Китаем и США

Но, похоже, Пекин избрал именно такую политику как ответ на тарифную войну, объявленную ему нынешним американским президентом. Правда, он не сидит сложа руки, активно работает в этом направлении – но не суетясь и не драматизируя. И уже добивается успехов на направлениях, совершенно американцами не просчитанных.

11 апреля посол Китая в Южной Корее Дай Бин написал в своем аккаунте на корейском языке, что Южная Корея должна быть благодарна Китаю за 90-дневную отсрочку тарифов США на корейский экспорт. Цитирую: «Так называемые «взаимные тарифы» были отложены на 90 дней. Разве это хорошо?! Не забывайте, если бы не решительное контрнаступление Китая и сильное сдерживание, этого 90-дневного льготного периода никогда бы не существовало! И не забывайте, что это всего лишь 90-дневный льготный период!».

И так думают не только в Южной Корее, но и по всей Юго-Восточной Азии. Товарооборот между Китаем и АСЕАН в 2024 году достиг $998 миллиардов, значительно превысив товарооборот между Китаем и США. В настоящее время АСЕАН полностью интегрирована в Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (ВРЭП) — крупнейший в мире торговый блок, охватывающий 30% мирового ВВП. В то время как в период с 2017 по 2024 год доля Китая в импорте США упала с 21,6% до 13,3% - доля АСЕАН в торговле с Китаем выросла с 6,8% до 12,2%.

Председатель Си в ходе нынешнего визита во Вьетнам подписал 45 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области цепочек поставок, искусственного интеллекта, совместного морского патрулирования и развития железных дорог

Это уже не случайные статистические отклонения – это уже структурные изменения. Тенденция, если хотите. И пока Трамп машет саблей тарифов – Пекин взялся расширять свои возможности в АСЕАН, используя государства-члены этого объединения для доступа к американскому рынку.

Много говорят о том, что американские производители перемещают свои мощности из Китая в Юго-Восточную Азию. И мало кто знает о том, что с 2018 года Китай занялся тем же самым. В отчете Rhodium Group за 2022 год широко задокументировано распространенное «косвенное замещение экспорта», когда китайские ресурсы дорабатываются в АСЕАН, чтобы избежать тарифов США, а затем экспортируются в США с маркировкой вьетнамского или тайского происхождения.

Взять тот же Вьетнам, где председатель Си в ходе нынешнего визита подписал 45 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области цепочек поставок, искусственного интеллекта, совместного морского патрулирования и развития железных дорог. Так вот, 32% новых прямых иностранных инвестиций, ПИИ в 2023 году имели китайское происхождение.

Трамп сломал баланс. АСЕАН взял сторону Китая

Местные гиганты - Luxshare и GoerTek, производят электронику для американских брендов, таких как Apple, – из китайских комплектующих. А всего китайские ПИИ в производственные мощности государств-членов АСЕАН выросли с $12,5 миллиардов в 2017 году до $37,3 миллиардов в 2023 году.

И ведь это не единственная возможность для Китая расширить свое присутствие в АСЕАН. Во-первых, он может в любое время пересмотреть условия кредитов, выданных в рамках своего мегапроекта «Пояс и Путь», особенно в Лаосе, Мьянме и Индонезии, что даст ему торговые и иные преференции в этих странах.

А, во-вторых, он может нарастить свое взаимодействие со странами в таких стратегических секторах как зеленая энергетика, полупроводники и агротехнологии, где приоритеты развития экономик государств Юго-Восточной Азии полностью совпадают с промышленными амбициями Китая.

И вот что примечательно, продолжая разговор про АСЕАН. Пятая по величине экономическая группировка в мире и пятый по величине торговый партнер США долгое время не стремился принимать чью-либо сторону в американо-китайском противостоянии – и уж тем более выступать в качестве пешки в соперничестве великих держав. Трамп если и не сломал, то нанес серьезный удар по этому традиционному балансу в регионе.

Главная ошибка: Трамп пошел в атаку на Китай, предварительно не ослабив его позиций

Действуя без стратегической ясности, Вашингтон дал Пекину возможность представить себя в качестве «единственного взрослого человека в этой комнате». Союзники Америки в Юго-Восточной Азии теперь узнали о новой опасности: Вашингтон в любой момент может отнестись к ним так же, как и к своим соперникам, причем – внезапно без предупреждения и дифференциации. А ключевой урок, который они получили, заключается не во взаимной торговле, а в ненадежности американского лидерства.

Чем Пекин сейчас вовсю и пользуется. Процитирую Центральное телевидение Китая: «Тарифная война раскручивается по спирали. С этого момента откажитесь от нереалистичных фантазий, отстаивайте национальные интересы в борьбе, превзойдите старое мышление, сломайте старый порядок и перехватите инициативу».

Китай предлагает АСЕАН новые и более выгодные условия партнерства, которые эта организация наверняка примет, потому что это живые деньги, а доверие к США поколеблено. Трамп пошел в атаку на Китай, предварительно не ослабив его позиций. Поэтому ему не стоит суетиться, достаточно просто «сесть на берег реки» - и он своего дождется. Как сказал на днях один эксперт: «Это не китайцы такие крутые вояки, это у Трампа нет козырей. И ему неоткуда их достать».

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