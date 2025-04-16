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Стали известны условия Китая для переговоров с США

19:23 467

Китай хочет увидеть конкретные действия администрации президента США Дональда Трампа, прежде чем Пекин согласится на переговоры с Вашингтоном по поводу торговых пошлин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Среди прочего власти Китая ждут проявления большего уважения в свой адрес.

«Уважение к Пекину и сдерживание пренебрежительных высказываний в его сторону станут наиболее важными условиями переговоров», — сказал один из собеседников агентства. Официальные лица Китая также хотят, чтобы Соединенные Штаты назначили координатора переговоров, который поможет подготовить сделку.

По информации издания, Китай в том числе намерен добиться от США более последовательной позиции по торговым пошлинам и вопросам, которые связаны с национальной безопасностью. Речь идет об отношениях с Тайванем, который Пекин считает своей территорией.

12 апреля США повысили пошлины на товары из Китая с 84% до 125%. С учетом уже действующих тарифов в размере 20% общий размер пошлин достиг 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары до 125%.

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