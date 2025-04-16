Девальвация в России неизбежна

Резкое снижение цен на нефть, вызванное тарифными войнами президента США Дональда Трампа, сократило нефтегазовые доходы России до минимального уровня за последние два года, угрожая устойчивости рубля, предупреждают аналитики западных и российских банков и инвестиционных компаний.

Согласно прогнозу Goldman Sachs, курс доллара, который сейчас составляет чуть выше 80 рублей, к лету 2025 года вырастет до 100 рублей, а в 2026 году достигнет 120 рублей.

«Девальвация рубля до 110–120 за доллар в ближайшее время неизбежна», — считает Алексей Третьяков, генеральный директор УК «Арикапитал». «В марте цена нефти Urals опустилась ниже 60 долларов за баррель, а в апреле падала до 50 долларов. Бюджет рассчитывался исходя из цены 70 долларов за баррель, и из-за крепкого рубля он может недополучить около 3,1 трлн рублей из запланированных 10,9 трлн нефтегазовых доходов», — оценивает Третьяков. С учетом замедления экономики несырьевые поступления также окажутся ниже прогноза, что увеличит дефицит бюджета до 6,5 трлн рублей (3% ВВП), превысив рекорд пандемийного периода (4,1 трлн рублей).

Экономисты «Ренессанс Капитал» прогнозируют, что при цене Urals около 50 долларов российская валюта упадет до 108 за доллар, а экономический рост в России остановится. Если нефть подешевеет до 40 долларов за баррель, страну ждет рецессия с сокращением ВВП на 1,1% за год.

С начала 2025 года рубль укрепился на 38%, став лидером среди мировых валют, опередив по темпам роста золото и биткоин. Курс доллара снизился с 113 рублей в январе до 81 рубля и ниже, а в среду, 16 апреля, составляет около 83 рублей. Евро начинал год на отметке 117,7 рубля, и с тех пор подешевел на 23 рубля.

Рубль переукрепился на ожиданиях улучшения геополитической ситуации, пишут аналитики Райффайзенбанка. Они также ожидают ослабления российской валюты к концу года, хотя и более скромного — до 95 рублей за доллар.

Ослабление рубля может начаться уже во втором квартале — до 85-90 за доллар, а концу года курс может вернуться в диапазон 90-100, пишут аналитики «АстраFM». Но тарифные войны несут риски дальнейшего падения нефтяных котировок — до 50-60 долларов за баррель Brent, и в этом случае доллар может подорожать до 100 рублей уже в третьем квартале, а в конце года выйти на уровень 110 рублей, полагают в компании.

С нефтью ниже 50 долларов российская экономика может скатиться в рецессию, а Фонда национального благосостояния хватит разве что до конца года, считает Ольга Беленькая, экономист «Финама». С начала войны правительство России израсходовало две трети свободных денег ФНБ, или 106 млрд долларов, оставив в фонде лишь около 40 млрд долларов ликвидных активов — минимум с момента создания в 2008 году.

От нефти зависит каждый четвертый рубль в федеральном бюджете, которому в этом году предстоит потратить 13,2 трлн рублей на армию и оружие. И если нефтяные котировки не стабилизируются, правительству придется «пересмотреть существенный объем расходов и двигаться в сторону строгой бюджетной консолидации», предупреждает Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center.

С нефтью ниже 50 долларов Минфину России придется запускать секвестр бюджета, согласны аналитики MMI. При таких котировках бюджет недополучит 1,9 трлн рублей сырьевой ренты, а если Urals подешевеет до 45 долларов — почти 3 трлн, оценивает Райффайзенбанк.