Грабят бедных туземцев беззастенчиво

В Африке стремительно распространяется тезис о том, что иностранная помощь ей не нужна и для ее процветания всего-то и нужно, чтобы контроль над ее ресурсами был передан в руки самих африканцев. Сама по себе эта идея не нова, африканцы то и дело выступают с подобными инициативами – но в последнее время она получила новое звучание. Основной тезис до примитивности прост – дайте нам самим распоряжаться своими ресурсами, и Африка станет счастливой и процветающей.

Одним из тех, кто вновь вернулся к этой теме, является Максвелл Гомера, постоянный представитель Программы развития ООН в ЮАР, выступивший на днях с программной статьей на канале «Аль-Джазира», которую вполне можно считать квинтэссенцией подобных взглядов. И – руководством к действию для африканских националистов и всевозможных борцов с проявлениями неоколониализма. Поэтому предлагаю прочесть ее внимательно и даже с некоторым пристрастием. Начинается все вроде как бодро: «Наш континент находится на вершине одних из крупнейших в мире запасов тех самых полезных ископаемых, которые будут питать будущее, но мы по-прежнему находимся в ловушке циклов зависимости от помощи. Пришло время изменить это». Тут не поспоришь. Та же Демократическая Республика Конго поставляет 70 процентов мирового кобальта – основного ингредиента аккумуляторов для электромобилей. Южная Африка производит 75 процентов мировой платины и 50 процентов палладия. Мозамбик и Мадагаскар обладают одними из крупнейших месторождений графита в мире. Зимбабве обладает крупнейшими месторождениями цезия, важнейшего металла, используемого в системах GPS и 5G – и так далее.

По сути, именно в Африке ключи к глобальному переходу к чистой энергии. Причем – они достаточно легко извлекаемы, а значит – их добыча стоит сравнительно недорого. Чем, кстати, международные корпорации активно и пользуются. Что, само собой, вызывает возмущение и вселенскую скорбь туземного населения, которую Максвелл Гомера и высказывает: «Мы все еще экспортируем сырье, как вассалы колониальной эпохи, умоляя о помощи те же страны, которые получают прибыль от наших ресурсов. Математика приводит в бешенство: мы продаем сырой кобальт по 26-30 долларов за килограмм, в то время как материалы, обработанные для аккумуляторов, стоят 150-200 долларов. Мы отдаем более 80 процентов цепочки создания стоимости иностранным переработчикам и производителям. Это не просто плохой бизнес – это экономическая халатность». Иными словами, грабят бедных туземцев беззастенчиво. Что может быть отчасти и так, но при этом в данной цепочке рассуждений куда-то исчезает то, что от сырья/добытой руды до конечного продукта длинный путь, в который входят и перерабатывающие заводы, и производство конечного продукта, и технологии, и высокопрофессиональные кадры, которые тоже не копеечку стоят.

Плюс – зарплата местным рабочим, когда где-нибудь в африканской глубинке на каком-нибудь ресурсодобывающем предприятии, руднике или месторождении простые парни без образования и опыта из окрестных деревень получают, к примеру, долларов 800, что сразу переводит и их самих, и их деревни в совершенно другую лигу, потому как деньги эти для Африки совершенно бешеные. Все это африканцы замечать не хотят, попросту игнорируют. Но зато предлагают совершенно гениальное решение: «Нам нужно строить перерабатывающие мощности, а не только места добычи. Нужно создавать особые экономические зоны, ориентированные на обогащение полезных ископаемых, а не только на экспортные терминалы. Нам нужно инвестировать в научно-исследовательские центры, которые могут адаптировать и совершенствовать технологии переработки…Нам нужны лидеры бизнеса, которые смогут строить перерабатывающие мощности вместо экспортных терминалов. Нам нужны учебные заведения, которые готовят инженеров-химиков и металлургов, а не администраторов программ помощи». Иными словами, «пришло время для Африки превратиться из мирового хранилища сырья в свой производственный центр». Или, что по нынешним временам политически грамотнее, «сделаем Африку великой». Честное слово, прямо эпидемия с этим величием охватила мир с подачи Дональда Трампа, принесшего эту моду в мозг политиков, и без того истощенный нынешней турбулентностью.

И при охватившем неустойчивые политические умы стремлении к величию как-то сами по себе исчезли два главных вопроса: «Кто это будет делать?» и «Какими средствами?». Что крайне актуально для Африки. За счет чего будут произведены инвестиции в африканские научно-исследовательские центры? Кто создаст эти учебные заведения? И еще десятки вопросов. Современные политические элиты Африки? Да не смешите, у них мысли только о собственном кармане да деньгах для племен, которые их поддерживают, трайбализм в Африке-то никто не отменял – и тенденций к изменению такого положения дел там не видно даже в микроскоп. То есть это все должен сделать иностранный инвестор, выделив на это деньги. Чтобы что? Чтобы прибыль от добавленной стоимости присваивали себе африканские вожди, которых по новой моде именуют президентами, национальными лидерами и главнокомандующими? Это даже не голубые мечты – это просто завиральные идеи без шансов на реализацию.