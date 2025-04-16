SOCAR начала импорт бензина из России на фоне приостановки работы Бакинского НПЗ

Бакинский нефтеперерабатывающий завод (БНПЗ) до сих пор не возобновил работу после крупного пожара, произошедшего в марте текущего года. Как сообщили haqqin.az источники в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), несмотря на продолжающиеся восстановительные работы, запуск предприятия пока невозможен. Вынужденный простой БНПЗ, длящийся уже более месяца, привёл к резкому сокращению запасов бензина и дизельного топлива в стране. В связи с этим SOCAR начала импорт бензина из России для обеспечения потребностей внутреннего рынка и предотвращения дефицита на заправках.

Остановка работы завода также вызвала прекращение производства битума — продукта, крайне востребованного в Азербайджане из-за масштабных дорожных инфраструктурных проектов, реализуемых по всей стране. Приостановка деятельности главного перерабатывающего предприятия страны отразилась и на общей статистике переработки нефти. По данным Министерства энергетики, в январе–марте 2025 года в Азербайджане было переработано 1,4 миллиона тонн нефти — это на 200 тысяч тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом, в годовом выражении объем переработки сократился на 12,5 процента. Причины аварии: халатность и нарушения техники безопасности. Пожар на БНПЗ произошёл 5 марта 2025 года. Завод на тот момент недавно завершил капитальную модернизацию. Расследованием инцидента занимается Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана совместно с другими профильными государственными структурами. Согласно официальной информации от 13 марта, причиной пожара стала халатность при подготовке к ремонту насосной системы одной из установок первичной переработки нефти.