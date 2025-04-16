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SOCAR начала импорт бензина из России на фоне приостановки работы Бакинского НПЗ

наша информация
Аскер Манафов, собкор
19:56 3002

Бакинский нефтеперерабатывающий завод (БНПЗ) до сих пор не возобновил работу после крупного пожара, произошедшего в марте текущего года.

Как сообщили haqqin.az источники в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), несмотря на продолжающиеся восстановительные работы, запуск предприятия пока невозможен.

Вынужденный простой БНПЗ, длящийся уже более месяца, привёл к резкому сокращению запасов бензина и дизельного топлива в стране. В связи с этим SOCAR начала импорт бензина из России для обеспечения потребностей внутреннего рынка и предотвращения дефицита на заправках.

Приостановка деятельности главного перерабатывающего предприятия страны отразилась и на общей статистике переработки нефти

Остановка работы завода также вызвала прекращение производства битума — продукта, крайне востребованного в Азербайджане из-за масштабных дорожных инфраструктурных проектов, реализуемых по всей стране.

Приостановка деятельности главного перерабатывающего предприятия страны отразилась и на общей статистике переработки нефти. По данным Министерства энергетики, в январе–марте 2025 года в Азербайджане было переработано 1,4 миллиона тонн нефти — это на 200 тысяч тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом, в годовом выражении объем переработки сократился на 12,5 процента.

Причины аварии: халатность и нарушения техники безопасности.

Пожар на БНПЗ произошёл 5 марта 2025 года. Завод на тот момент недавно завершил капитальную модернизацию. Расследованием инцидента занимается Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана совместно с другими профильными государственными структурами. Согласно официальной информации от 13 марта, причиной пожара стала халатность при подготовке к ремонту насосной системы одной из установок первичной переработки нефти.

SOCAR начала импорт бензина из России для обеспечения потребностей внутреннего рынка и предотвращения дефицита на заправках

В частности, несмотря на письменное предупреждение о продолжающемся поступлении мазута в насос, дежурная смена передала установку ремонтной бригаде, не обеспечив её полной готовности и не очистив трубопровод от тяжелой дизельной фракции. В результате, когда насосное оборудование было отключено от общей установки, мазутная масса, оставшаяся под давлением, воспламенилась. Возникший пожар нанес серьёзный ущерб заводу и вывел из строя часть оборудования.

В ходе последующих восстановительных работ та же дежурная смена допустила новое грубое нарушение техники безопасности. Во время проведения сварочных работ рядом с установкой дизельное топливо было слито прямо на землю в зоне переработки, что создало угрозу повторного возгорания, нарушило производственный процесс и повлекло дополнительный материальный ущерб.

В рамках возбужденного уголовного дела Служба государственной безопасности задержала руководителя смены и старшего оператора Садыга Гумбат оглу Гараева. Он привлечён к уголовной ответственности.

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