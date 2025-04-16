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Трамп продлил санкции против России

20:24 976

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с РФ. Об этом говорится в размещенном в Федеральном реестре США документе Белого дома.

«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», — указывается в тексте.

В документе подчеркивается, что чрезвычайное положение в отношении РФ было принято 21 апреля 2022 года при администрации экс-президента США Джо Байдена. Также в указе говорится о том, что политика и действия правительства России продолжают представлять собой угрозу национальной безопасности США.

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