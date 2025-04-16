Россия начала запускать по Украине ядовитые «Шахеды»

Российские военные начали использовать для ударов по Украине ударные БПЛА типа «Шахед», снаряженные отравляющими веществами, сообщают украинские СМИ.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БПЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом «CS» (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия.

В ЦПД отметили, что российские дроны также могут быть оснащены ядовитыми веществами, чтобы наносить вред тем, кто подбирает обломки.