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Россия начала запускать по Украине ядовитые «Шахеды»

21:11 1083

Российские военные начали использовать для ударов по Украине ударные БПЛА типа «Шахед», снаряженные отравляющими веществами, сообщают украинские СМИ.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БПЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом «CS» (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия.

В ЦПД отметили, что российские дроны также могут быть оснащены ядовитыми веществами, чтобы наносить вред тем, кто подбирает обломки.

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