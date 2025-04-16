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США готовят наземную операцию в Йемене

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США обсуждают со своими союзниками возможную наземную операцию в Йемене. Об этом в среду, 16 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

В обсуждении участвуют арабские государства Персидского залива – союзники США. Цель возможной операции – вытеснить хуситов из прибрежных районов Йемена. Наступление может включать также попытку отбить у хуситов столицу Йемена — Сану.

Однако источники, знакомые с ситуацией, заявили Bloomberg, что участие американских военных в операции не предполагается.

Эти переговоры проходят после интенсивных авиаударов, нанесенных армией США по хуситам в прошлом месяце. Удары по лидерам и военным объектам хуситов были сосредоточены на столице и северных районах Йемена. США и их союзники пытаются усилить военное давление на хуситов в том числе и из-за опасений, что йеменские повстанцы наладили связи с группировкой «Аш-Шабаб». Она связана с террористической организацией «Аль-Каида» и действует в районе Аденского залива и Африканского Рога, включая Сомали.

По сообщению Африканского командования США (AFRICOM), хуситы сотрудничают с «Аш-Шабаб» в подготовке боевиков и контрабанде оружия.

Террористическая группировка «Аль-Каида» в Сомали на протяжении многих лет терроризирует страны Африканского Рога, совершая убийства и похищения по всей территории Сомали. Она контролирует обширные территории в центре и на юге страны, где устанавливает крайне жестокие законы.

В апреле 2025 года командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курилла провел переговоры с начальниками штабов армий Саудовской Аравии и Йемена (имеются в виду правительственные силы, противостоящие хуситам и контролирующие часть страны). Один из рассматриваемых сценариев — совместное наступление армий этих стран при поддержке армии США, с целью вытеснения хуситов из портового города Ходейда и создания давления на столицу Сану.

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