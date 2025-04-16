Вучич о попытке цветной революции в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил о предпринятой в ходе мартовских протестов в стране попытке цветной революции с целью насильственного свержения власти.

«Уважаемые граждане Сербии, 15 апреля, в вечерние часы, в нашей стране была предпринята попытка осуществления цветной революции, и все было подготовлено для насильственного свержения конституционного порядка», - отметил Вучич на своей странице в соцсети Instagram.

«Я лично буду добиваться и настаивать на привлечении к ответственности всех, кто вводил общественность в заблуждение и лгал о применении звуковой пушки или других видов акустических устройств», - заключил сербский лидер.

В Белграде 15 марта прошли массовые протесты против руководства Сербии. По данным МВД, число их участников превысило 100 тыс. Несколько оппозиционных СМИ распространили кадры внезапно разбегающейся толпы, объяснив такое поведение применением властями некой ультразвуковой установки. МВД, БИА и Минобороны республики опровергли эти утверждения. Президент Сербии Александар Вучич указывал на готовность уйти в отставку в случае доказательства применения такой установки.