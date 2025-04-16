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Путин будет угрожать Европе на параде 9 мая

BILD
22:02 267

Российская армия провела традиционную генеральную репетицию военного парада в Екатеринбурге за месяц до 9 мая. В сеть попали кадры этой репетиции. OSINT-аналитик BILD Юлиан Рёпке заметил, что на видео в этот раз нет привычной эффектной техники — супертанка «Армата», огромных ядерных ракет и даже танков времен Второй мировой войны.

«Вместо этого репетирует техника, которая — пусть и неказистая — реально используется на фронте в Украине. В том числе: шесть боевых танков, оснащенных сетками и средствами РЭБ для борьбы с дронами; похожим образом оборудованные БМП; системы залпового огня «Град» и «Смерч» - воплощение стратегии «масса вместо качества». Самая необычная часть парада - мостоукладчики на базе грузовиков «КамАЗ», автоцистерны, санитарные машины, дроны для разминирования и системы РЭБ. В общем, все то, что обеспечивает логистику и рутинные задачи армии», - пишет эксперт.

Эксперт по вопросам безопасности Нико Лангетак в комментарии BILD заявил, что Путин хочет показать на своем параде опытную и готовую к бою армию вторжения, которая прямо с парада может отправиться на фронт в Украине или в Балтию.

«Если Путин действительно продемонстрирует боеспособные боевые части, это жутко», - добавил он.

По мнению Юлиана Рёпке, такой парад стал бы реальной демонстрацией силы и четким сигналом Европе - оборонная промышленность России готова к войне, а армия извлекла уроки из своего опыта на поле боя.

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